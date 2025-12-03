Стая косаток-убийц напала на яхту семьи у побережья Португалии

Возле португальского города Назаре стая косаток атаковала яхту с семьёй из Нидерландов. В результате нападения судно начало тонуть, однако людям удалось благополучно добраться до берега. Об этом сообщило издание Daily Mail.

У побережья Португалии стая косаток-убийц напали на яхту голландской семьи. Видео © Х / Alex B.

Инцидент произошёл в ночь на 1 декабря, когда яхта следовала из Лиссабона в Порту. По данным издания, семью среди ночи разбудила резкая и продолжительная качка. Поначалу они не поняли, что судно атакует группа косаток, однако удары хищников быстро повредили корпус и вызвали поступление воды внутрь. Несмотря на повреждения, людям удалось довести судно до берега своим ходом. Никто из членов семьи не пострадал, а саму яхту позже изъяли местные власти для проверки.

Ранее сообщалось, что у берегов Португалии в Атлантике косатки уже атаковали французскую яхту Ti’fare, из-за повреждений корпуса она затонула. На борту находилась семья с тремя детьми 8, 10 и 12 лет. Родители успели передать сигнал SOS и перебраться вместе с детьми в спасательный плот. Их подобрало рыболовецкое судно Silmar, после чего всю семью эвакуировали на материк вертолётом EH-101 Merlin.