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Регион
Опубликовано 3 декабря 2025, 09:18

Правительство РФ сочло Северо-Сибирскую ж/д магистраль слишком дорогой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Вице-премьер Виталий Савельев направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором оценил проект строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали как экономически нецелесообразный. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Окончательная стоимость Севсиба может превысить ранее заявленные 50 триллионов рублей. В письме вице-премьера отмечалось, что участки от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи признаны слишком дорогостоящими из-за сложных геологических условий.

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Ранее сообщалось о планах России построить к 2045 году пять высокоскоростных магистралей. Новые линии должны будут соединять Москву с Санкт-Петербургом, Рязанью, Екатеринбургом, Минском и Адлером. Общая протяжённость сети составит около 4,5 тысячи километров, а для её обслуживания потребуется примерно 300 высокоскоростных поездов.

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Милена Скрипальщикова
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