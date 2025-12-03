Специальная военная операция кардинально отличается от привычных войн и представляет собой «новую форму» боевых действий, требующих меньше техники и личного состава. Об этом в интервью CNN заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Нет тысяч танков или самолётов. Поэтому мы и называем это специальной военной операцией, а не войной — и, возможно, это оправдано», — отметил Костин.

По словам банкира, президент России Владимир Путин хорошо осведомлён о всех сложностях, связанных с проведением СВО, а представители финансового сектора делают всё возможное для поддержания стабильности российской экономики. Костин подчеркнул, что в столице не ощущается атмосфера военного времени: иностранцы, по его словам, могут пройтись по улицам Москвы и не увидеть признаков конфликта — горожане живут обычной жизнью. Он также указал, что экономика РФ демонстрирует устойчивость несмотря на беспрецедентные санкции и рост оборонных расходов.

Ранее в Кремле подчёркивали, что Россия остаётся открытой к переговорам по украинскому вопросу, однако считает необходимым довести цели спецоперации до конца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва отслеживает инициативы, предлагаемые США, и положительно относится к любым попыткам найти политико-дипломатический выход из ситуации.