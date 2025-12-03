Путин присоединится к акции «Ёлка желаний», чтобы исполнить мечты детей
Обложка © Кremlin.ru
Президент России Владимир Путин непременно примет участие в новогодней акции «Ёлка желаний». Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин примет участие во Всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний». Путин это делает ежегодно», — сказал представитель Кремля на брифинге.
На «Ёлке желаний» дети оставляют свои новогодние мечты на открытках в форме шаров. Путин ежегодно выбирает некоторые из этих пожеланий, и с 2018 года он помог осуществить 20 детских желаний. Любой желающий может исполнить детскую мечту, посетив специальные елки акции лично или участвуя дистанционно.
Ранее сообщалось, что в Москве объявили старт Всероссийской акции «Ёлка желаний». По словам руководителя Росмолодёжи Григория Гурова, в этом году акция станет платформой для продвижения отечественных игр и игрушек — победителей конкурса «Родная игрушка». Кроме того, особый акцент сделан на создание доступной и инклюзивной среды для всех участников.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.