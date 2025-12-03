Путин присоединится к акции «Ёлка желаний», чтобы исполнить мечты детей

Ранее сообщалось, что в Москве объявили старт Всероссийской акции «Ёлка желаний». По словам руководителя Росмолодёжи Григория Гурова, в этом году акция станет платформой для продвижения отечественных игр и игрушек — победителей конкурса «Родная игрушка». Кроме того, особый акцент сделан на создание доступной и инклюзивной среды для всех участников.