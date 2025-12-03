В Татарстане задержали сотрудников фонда помощи животным после нападения псов на ребёнка

В Татарстане правоохранительные органы после нападения стаи собак на девятилетнюю девочку задержали двух сотрудников благотворительного фонда по контракту с которым должен был проводиться отлов бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба следкома республики в своём телеграм-канале.

«В Республике Татарстан следователем задержаны руководитель и работник организации, ответственные за отлов безнадзорных животных» — написали представители ведомства.

Согласно материалам расследования, контракт на отлов безнадзорных животных с фондом «Кот и пёс» был подписан администрацией Зеленодольского района в январе 2025 года, а его сумма составила 5,3 миллионов рублей. Однако, как подчеркнули в следственном управлении, со стороны директора и сотрудника, отвечавшего за отлов, не последовало адекватных действий по очистке улиц от опасных стай. Их бездействие имело трагический исход для несчастного ребёнка.

«Следователем перед судом возбуждено ходатайство в отношении мужчин об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено соответствующее обвинение», — заключила пресс-служба следкома.

Ранее сообщалось, что в посёлке Васильево в Татарстане на девятилетнюю девочку по дороге из школы напала стая из 11 бродячих собак. Прохожие обнаружили ребенка с тяжелейшими повреждениями, причем очевидцы сообщали, что изначально не увидели признаков жизни. После срочной операции в Зеленодольске пострадавшую перевезли в казанскую больницу, а на месте сразу начали работу по отлову животных.