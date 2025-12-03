Отёки вместо сияния: Почему нельзя делать инъекции и пилинги перед праздниками

Стремление к идеальной внешности перед Новым годом часто приводит к обратному результату — отёкам, синякам и проблемной коже. Врач-косметолог Елена Ильчук предупреждает, что инъекции, пилинги и лифтинг, сделанные в авральном режиме, требуют времени на восстановление, которым многие пренебрегают. Об этом она рассказала РИАМО.

«Праздник — очень плохое время для экспериментов. Любая инъекционная или аппаратная процедура требует реабилитации. Если делать её за пару дней до события, велик риск выйти к гостям с не тем овалом лица», — поясняет специалист. Например, отёк после контурной пластики может держаться до месяца, а эффект от ботокса проявляется только через 10–14 дней.

Оптимально планировать серьёзные процедуры за месяц, а лёгкие уходовые — за неделю до праздника. В последние дни стоит ограничиться проверенным домашним уходом и отдыхом, чтобы встретить Новый год с естественным сиянием, а не с маскирующим тональным кремом.

Ранее в Сети завирусилось видео, как девушке колют ботокс в машине, но косметолог призвала никогда так не делать. Эксперт обратила внимание на две ключевые опасности. Первая — прямое заражение клиента из-за несоблюдения санитарных норм, способное привести к тяжёлым инфекциям, таким как сепсис. Вторая — общественная угроза, исходящая от неправильно утилизированных игл, которые могут травмировать и инфицировать посторонних.