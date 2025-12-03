Кремль пока не располагает информацией о желании иностранных журналистов посетить города Красноармейск и Купянск, перешедшие под контроль России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нам не известно о каких-то желающих [из числа сотрудников иностранных СМИ поехать в Красноармейск и Купянск], но мы не сомневаемся, что со временем они появятся», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российские власти не препятствуют работе иностранных СМИ в зоне СВО, но соблюдают необходимые меры безопасности.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России провести иностранных журналистов по всем кварталам освобождённых городов Красноармейска и Купянска. Он выразил уверенность в том, что на Западе есть честные журналисты, стремящиеся к объективному освещению событий, и пообещал обеспечить им безопасные условия для работы в зоне СВО.