Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 09:56

Песков: Кремлю не известно о желании иностранных СМИ посетить Красноармейск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кремль пока не располагает информацией о желании иностранных журналистов посетить города Красноармейск и Купянск, перешедшие под контроль России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нам не известно о каких-то желающих [из числа сотрудников иностранных СМИ поехать в Красноармейск и Купянск], но мы не сомневаемся, что со временем они появятся», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российские власти не препятствуют работе иностранных СМИ в зоне СВО, но соблюдают необходимые меры безопасности.

Путин назвал Красноармейск хорошим плацдармом для решения всех задач СВО
Путин назвал Красноармейск хорошим плацдармом для решения всех задач СВО

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России провести иностранных журналистов по всем кварталам освобождённых городов Красноармейска и Купянска. Он выразил уверенность в том, что на Западе есть честные журналисты, стремящиеся к объективному освещению событий, и пообещал обеспечить им безопасные условия для работы в зоне СВО.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar