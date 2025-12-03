Плёнки Миндича
3 декабря, 10:22

«Это провокация»: Глава СПЧ осудил совершение намаза в общественном транспорте

Обложка © Александр Щербак/ТАСС

Демонстративный намаз в метро или во время работы водителей общественного транспорта является провокацией и не соответствует нормам ислама. Об этом в интервью РБК заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

«Когда в метро на грязном полу раскладывают молельные коврики, начинают как бы демонстративно, вызывающе молиться, это противоречит, на мой взгляд, установкам подлинного ислама. Это провокация», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ уточнил, что подобные действия могут быть попыткой заставить неподготовленных людей молиться «в эту же минуту», используя их в политических целях. Он подчеркнул, что бороться с такими эпизодами следует через разъяснительную работу, которую, по его мнению, должны вести исламские лидеры.

По словам Фадеева, изучение религиозных руководств показывает, что точного — до минуты — требования по времени молитвы нет. Он заверил, что верующий может выполнить намаз позже, если не успел вовремя, и привёл пример, что ни одна норма ислама не обязывает хирурга бросать операцию.

Ранее Фадеев уже высказывался по вопросам религиозных ограничений. В частности, он отмечал, что фетва Духовного управления мусульман России, запрещающая мусульманам-курьерам доставлять свинину, алкоголь и другие «недозволенные» товары, по его мнению, вступает в противоречие с несколькими статьями Конституции РФ.

