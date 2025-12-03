Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 10:15

«Широко улыбается»: В Британии сравнили настроение Уиткоффа на встречах с Путиным и украинцами

В Британии сравнили настроение Уиткоффа на встречах с Путиным и украинцами

Уиткофф в Москве и в Киеве. Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына, © ТАСС / Terry Renna / АР

Уиткофф в Москве и в Киеве. Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына, © ТАСС / Terry Renna / АР

Спецпосланник США Стив Уиткофф на переговорах с Владимиром Путиным выглядел заметно оживлённым и заинтересованным — так оценил атмосферу встречи журналист Financial Times Кристофер Миллер. Совсем по-другому политик выглядел на недавней встрече с украинской делегацией.

«Стив Уиткофф сидит напротив украинцев в Майами: небритый и неряшливый. Серьёзный, избегает зрительного контакта и не улыбается. <...> Стив Уиткофф сидит напротив Путина: улыбается, чисто выбрит, внимателен», поделился журналист своими наблюдениями с соцсети X.

В Кремле раскрыли, сколько встреч с США понадобится для урегулирования конфликта
В Кремле раскрыли, сколько встреч с США понадобится для урегулирования конфликта

Напомним, что американо-украинские переговоры прошли во Флориде 30 ноября. По словам госсекретаря США Марко Рубио, обсуждения касались не только условий завершения боёв, но и долгосрочного процветания Украины. Переговоры президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли вчера, 2 декабря, и продлились порядка пяти часов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • Путин
  • План Трампа
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar