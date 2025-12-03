«Широко улыбается»: В Британии сравнили настроение Уиткоффа на встречах с Путиным и украинцами
Уиткофф в Москве и в Киеве. Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына, © ТАСС / Terry Renna / АР
Спецпосланник США Стив Уиткофф на переговорах с Владимиром Путиным выглядел заметно оживлённым и заинтересованным — так оценил атмосферу встречи журналист Financial Times Кристофер Миллер. Совсем по-другому политик выглядел на недавней встрече с украинской делегацией.
«Стив Уиткофф сидит напротив украинцев в Майами: небритый и неряшливый. Серьёзный, избегает зрительного контакта и не улыбается. <...> Стив Уиткофф сидит напротив Путина: улыбается, чисто выбрит, внимателен», — поделился журналист своими наблюдениями с соцсети X.
Напомним, что американо-украинские переговоры прошли во Флориде 30 ноября. По словам госсекретаря США Марко Рубио, обсуждения касались не только условий завершения боёв, но и долгосрочного процветания Украины. Переговоры президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли вчера, 2 декабря, и продлились порядка пяти часов.
