«Широко улыбается»: В Британии сравнили настроение Уиткоффа на встречах с Путиным и украинцами

Спецпосланник США Стив Уиткофф на переговорах с Владимиром Путиным выглядел заметно оживлённым и заинтересованным — так оценил атмосферу встречи журналист Financial Times Кристофер Миллер. Совсем по-другому политик выглядел на недавней встрече с украинской делегацией.

«Стив Уиткофф сидит напротив украинцев в Майами: небритый и неряшливый. Серьёзный, избегает зрительного контакта и не улыбается. <...> Стив Уиткофф сидит напротив Путина: улыбается, чисто выбрит, внимателен», — поделился журналист своими наблюдениями с соцсети X.