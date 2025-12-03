Посольство призвало россиян воздержаться от фото и видеосъёмок в Иране

Посольство России в Иране выпустило официальное предупреждение о нежелательности фото- и видеосъёмки для граждан РФ, планирующих поездку в эту страну. Рекомендации были опубликованы на официальном канале дипломатического ведомства в Telegram.

«В целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений» — объяснили призыв в ведомстве.

Дипломаты также отметили, что туристам необходимо строго соблюдать все нормы местного законодательства. Помимо этого, в сообщении содержится призыв сохранять разумную осторожность и проявлять максимальную осмотрительность во время всего визита.

Ранее туристы на Кипре оказались в «первом ряду», наблюдая за конфликтом Ирана и Израиля. Иранские ракеты, пролетевшие над Кипром в направлении Израиля, стали неожиданным и пугающим зрелищем для туристов. Пользователи соцсетей рассказали, что видели запуски прямо с балконов отелей, что вызвало переполох среди отдыхающих.