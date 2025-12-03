Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 10:18

Тело пролежало несколько дней: Стала известна причина смерти бывшей жены Михаила Ефремова

Стала известна причина смерти бывшей жены Михаила Ефремова

Ксения Качалина. Обложка © ТАСС / Константин Крымский

Ксения Качалина. Обложка © ТАСС / Константин Крымский

Острая сердечная недостаточность стала причиной кончины актрисы Ксении Качалиной и бывшей супруги Михаила Ефремова. Об этом узнал SHOT.

По информации Telegram-канала, Качалина скончалась в своей квартире несколько дней назад. Признаки разложения, включая трупные пятна, уже появились на теле. Вчера днём Михаил Ефремов, приехавший к ней с сыном, обнаружил её тело.
Проклятие звезды: Авто Михаила Ефремова со смертельного ДТП принесло несчастье новому владельцу
Проклятие звезды: Авто Михаила Ефремова со смертельного ДТП принесло несчастье новому владельцу

Напомним, актриса Ксения Качалина, известная по фильмам «Нелюбовь» и «Три сестры», а также как четвёртая супруга актёра Михаила Ефремова, скончалась в возрасте 54 лет. Известно, что долгое время она злоупотребляла алкоголем. А в начале года ушла из жизни третья жена Ефремова — Евгения Добровольская. Она скончалась 10 января в возрасте 60 лет после тяжёлой болезни.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar