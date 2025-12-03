Тело пролежало несколько дней: Стала известна причина смерти бывшей жены Михаила Ефремова

Острая сердечная недостаточность стала причиной кончины актрисы Ксении Качалиной и бывшей супруги Михаила Ефремова. Об этом узнал SHOT.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.