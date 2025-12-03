Тело пролежало несколько дней: Стала известна причина смерти бывшей жены Михаила Ефремова
Стала известна причина смерти бывшей жены Михаила Ефремова
Ксения Качалина. Обложка © ТАСС / Константин Крымский
Острая сердечная недостаточность стала причиной кончины актрисы Ксении Качалиной и бывшей супруги Михаила Ефремова. Об этом узнал SHOT.
По информации Telegram-канала, Качалина скончалась в своей квартире несколько дней назад. Признаки разложения, включая трупные пятна, уже появились на теле. Вчера днём Михаил Ефремов, приехавший к ней с сыном, обнаружил её тело.
Напомним, актриса Ксения Качалина, известная по фильмам «Нелюбовь» и «Три сестры», а также как четвёртая супруга актёра Михаила Ефремова, скончалась в возрасте 54 лет. Известно, что долгое время она злоупотребляла алкоголем. А в начале года ушла из жизни третья жена Ефремова — Евгения Добровольская. Она скончалась 10 января в возрасте 60 лет после тяжёлой болезни.
