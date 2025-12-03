Автор YouTube-канала InsideAI провёл эксперимент, интегрировав искусственный интеллект в робота-гуманоида. Целью было выяснить, возможно ли заставить машину выстрелить в человека, обойдя при этом первый закон робототехники Азимова, который предписывает роботам не причинять вреда людям.

Блогер проверил способен ли робот-гуманоид выстрелить в человека. Видео © Х / Just Updates

По словам блогера, он передал управляемому ChatGPT андроиду игрушечный пистолет и попытался склонить его к выстрелу. На первых этапах экспериментатор получил отказ — ИИ ссылался на встроенные защитные протоколы, исключающие причинение вреда человеку.

Однако обойти эти ограничения, как утверждает автор, оказалось несложно: он предложил системе сыграть в ролевой сценарий, где робот якобы должен был застрелить «персонажа» — самого блогера. После смены контекста управляемый ChatGPT гуманоид произвёл выстрел и попал мужчине в плечо.

