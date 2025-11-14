Опасная дружба: В Госдуме призвали подростков не идеализировать ChatGPT

Современная молодёжь всё чаще обсуждает личные проблемы с чат-ботами и нейросетями, воспринимая их как идеальных собеседников. Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв в беседе с Life.ru связал эту тенденцию с процессами атомизации общества и роста личностной изоляции, которые особенно усилились после пандемии и активной цифровизации.

По его словам, социальное затворничество представляет собой защитную реакцию психики на интенсивный информационный поток, при этом общение переходит в цифровую среду, частично подменяя живое взаимодействие. Он подчеркнул, что молодёжь в силу открытости миру первой сталкивается с новыми явлениями, выбирая рациональные решения, экономящие время и энергию.

ИИ выглядит идеальным другом. Всегда готов выслушать, в отличие от живых людей, у которых свои заботы и куча дел. Он будет реагировать бережно и корректно — а друзья или родные могут обидеть критикой или задеть советами. Отчасти востребованность нейросетей, к которым молодёжь идёт за психологической поддержкой, вызвана неразвитостью навыков межличностного общения — это побочный эффект цифрового мира, его теневая сторона. Александр Толмачёв Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике

Ещё одна услуга, поставляемая молодёжи цифровым миром, — «друг на час». Она по сути представляет собой аналог психотерапевтического сеанса, где от второй стороны требуется только слушать и сочувствовать. По словам Толмачёва, это демонстрирует потребность молодых поколений в человеческих чувствах и участии, хотя и в формате одностороннего взаимодействия, что не является принципиально новым явлением, учитывая историческую традицию «исповедей».

Хотя обсуждение личных проблем с нейросетью может быть увлекательным, важно не заходить слишком далеко в этом процессе. Эксперт обратил внимание на опасность излишне серьёзного отношения к беседам с ИИ, когда пользователи начинают воспринимать его как совершенного друга, обладающего преимуществами эмпатичной личности и всезнающей машины, но лишённого критичности.

«Важно помнить, что они иллюзорны. Нейросети несовершенны. Ни они, ни их создатели не несут никакой ответственности, если вдруг насоветуют ребёнку, подростку, молодому человеку без собственного опыта и жизненного багажа, с пластичной и неокрепшей психикой вредные и опасные вещи. Зависимость от ИИ далеко не безобидная вещь», — отметил парламентарий.

Он призвал не относиться к нейросетям слишком серьёзно, помня, что по ту сторону искусственного интеллекта находятся люди, от контакта с которыми пользователи часто пытаются уйти. В заключение Толмачёв выразил мнение, что атомизация и переход общения в цифровую среду представляют собой не конец света, а закономерный виток развития глобального социума.

