Глава ВТБ назвал грабежом попытки ЕС конфисковать российские активы в пользу Киева

Глава ВТБ Андрей Костин резко осудил обсуждаемые в Европе планы по конфискации российских активов и их передаче Украине. Свою позицию он изложил в интервью телеканалу CNN.

«Это грабёж. Наши активы, например в Германии, были арестованы. Активы нашего банка были заморожены, и деньги уже тратятся. Мы никогда их не вернём, даже если санкции снимут. Нет никаких юридических оснований для конфискации активов», — сказал Костин.

Глава ВТБ особо отметил, что попытка конфискации суверенных активов России станет событием, не имеющим аналогов в мировой практике. Он также указал на тщетность усилий европейских юристов в поиске сколько-нибудь убедительных правовых оснований для подобных действий. В своем возмущении Костин вновь заявил, что подобные меры являются ничем иным, как откровенным грабежом.

Напомним, что ЕК представит план конфискации замороженных российских активов. Урсула фон дер Ляйен дала понять, что поиск финансирования для Украины не должен ложиться исключительно на плечи европейских налогоплательщиков. Примечательно, что президент РФ Владимир Путин готовит ответ на возможную конфискацию российских активов. По его словам, поручение уже дано, и работа по подготовке конкретных шагов ведётся.