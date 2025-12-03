Плёнки Миндича
3 декабря, 11:03

«Он этого недостоин»: Слуцкий объяснил, почему Уиткофф не полетел к Зеленскому

Слуцкий: Делегация США не спешит к Зеленскому, чтобы согласовать позиции

Обложка © Life.ru

Делегация США во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером не поехала в Ирландию на встречу с Владимиром Зеленским, чтобы тщательно согласовать свою позицию. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий о переговорах делегаций США с Россией и Украиной. Видео © Life.ru

«Для того, чтобы ехать к [Владимиру] Зеленскому, нужно чётко сверить внутри американской команды позиции по каждому пункту. Он того недостоин. Надо сверить часы между собой», — заявил Слуцкий.

По его словам, американцам необходимо время, чтобы отточить каждый пункт, обсуждавшийся на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Политик подчеркнул, что такая «техника и технология» важны, чтобы у Зеленского не осталось контраргументов и он был вынужден согласиться с предложенными условиями.

5 часов в Кремле: что обсуждали Путин, Уиткофф и Кушнер — официальные итоги

Напомним, что переговоры президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продлились порядка пяти часов. Делегацию РФ на этой встрече возглавляли помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подчеркнул, что переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом формируют основу для будущих договорённостей по Украине и взаимодействию с Западом. Примечательно, что после переговоров делегация США заявила, что летит обратно в США, а не в Киев.

Мария Любицкая
