3 декабря, 10:54

Рената Литвинова показала архивное видео в память о бывшей жене Ефремова

Рената Литвинова, Ксения Качалина. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов,Крымский Константин

Рената Литвинова почтила память акрисы Ксении Качалиной, бывшей жены Михаила Ефремова, разместив в своём Telegram-канале архивный ролик. Видео представляет собой фрагмент фильма, созданного по мотивам её новеллы, и включает в себя игру Качалиной.

Архивное видео в память о бывшей жене Ефремова. Видео © Telegram / Рената Литвинова

«Давняя новелла, которую я написала, среди многих, для Киры Муратовой. Она выбрала одну и сняла «Офелию, невинно утонувшую». А эту я продала и — вдруг отрывок из неё всплыл из недр интернета — Ксения Качалина там играла главную роль», — написала Литвинова.

Напомним, актриса Ксения Качалина, известная по фильмам «Нелюбовь» и «Три сестры», скончалась в возрасте 54 лет. Она была четвёртой супругой Михаила Ефремова. До этого Качалина четыре года состояла в отношениях с Иваном Охлобыстиным. Известно, что последнее время она злоупотребляла алкоголем. К слову, в начале года ушла из жизни третья жена Ефремова — Евгения Добровольская. Она скончалась 10 января в возрасте 60 лет после тяжёлой болезни.

Наталья Демьянова
