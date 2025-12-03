Рената Литвинова показала архивное видео в память о бывшей жене Ефремова

«Давняя новелла, которую я написала, среди многих, для Киры Муратовой. Она выбрала одну и сняла «Офелию, невинно утонувшую». А эту я продала и — вдруг отрывок из неё всплыл из недр интернета — Ксения Качалина там играла главную роль», — написала Литвинова.

Напомним, актриса Ксения Качалина, известная по фильмам «Нелюбовь» и «Три сестры», скончалась в возрасте 54 лет. Она была четвёртой супругой Михаила Ефремова. До этого Качалина четыре года состояла в отношениях с Иваном Охлобыстиным. Известно, что последнее время она злоупотребляла алкоголем. К слову, в начале года ушла из жизни третья жена Ефремова — Евгения Добровольская. Она скончалась 10 января в возрасте 60 лет после тяжёлой болезни.