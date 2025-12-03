Спецпосланник США Уиткофф, предположительно, приземлился в аэропорту Флориды

Воздушное судно, вылетевшее ранее из Москвы, приземлилось в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. По данным сервиса Flightradar24, на его борту, предположительно, находился специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Самолёт модели Bombardier Global 7500, аналогичный тому, на котором дипломат прибывал в Россию в августе, совершил посадку в 13:01 по московскому времени. Информация о точном маршруте и пассажирах официально не комментируется.

Напомним, что переговоры президента России Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером состоялись вчера и продлились приблизительно пять часов. В центре внимания участников встречи находились вопросы, связанные с украинским кризисом, и возможные инициативы США по поиску его урегулирования. Российскую сторону на переговорах представляли помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона выразила готовность проводить столько переговоров с посланниками из США, сколько потребуется для решения украинского кризиса.