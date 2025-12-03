Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

3 декабря, 11:18

На Украине презентовали новый дрон «Генерал Черешня»

Бойцы ВСУ получат новый FPV-дрон, способный развивать скорость до 200 км/ч

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

На Украине представили обновлённый беспилотник «Генерал Черешня» AIR Pro, о котором разработчики сообщили как о «флагманской модели». В Киеве утверждают, что аппарат якобы способен перехватывать разные типы целей.

«Генерал AIR Pro – это полное обновление линейки дронов AIR и качественный скачок в развитии украинских дронов-перехватчиков», — заявили создатели.

По данным разработчиков, дрон способен разгоняться свыше 200 км/ч и предназначен для противодействия различным типам БПЛА, включая коммерческие модели и военные аппараты. В перечень заявленных «целей» они включили Mavic, Autel, ZALA, Supercam, а также более тяжёлые комплексы, среди которых «Ланцет» и «Герань».

Сообщается, что при полёте до 35 минут украинский аппарат якобы фиксирует объекты на дистанции до полутора километров. Максимальную высоту разработчики обозначили в 6,8 километра, а полезную нагрузку — до 0,8 килограмма.

До этого сообщалось, что атака на Махачкалу продемонстрировала изменение тактики украинских сил, которые начали использовать ранее не встречавшиеся в глубине России беспилотники. Аппараты с необычными для текущего арсенала иностранными обозначениями прежде применялись преимущественно для ударов по приграничным регионам.

