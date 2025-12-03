Плёнки Миндича
3 декабря, 11:17

Нарколог оценил идею ввести ограничения на работу круглосуточных магазинов

Обложка © Life.ru

В России могут ввести региональные запреты на круглосуточную работу магазинов, чтобы сократить доступность алкоголя в ночное время. Нарколог Олег Гончаров поддержал эту идею, отметив, что даже при существующем запрете на продажу спиртного люди часто посещают такие точки именно с целью его покупки.

«Преимущественно в такие места люди ходят именно за алкоголем. Понятно, что в два часа ночи за хлебом не выходят», — пояснил эксперт «Ридусу». Он добавил, что те, кому нужны продукты, не пострадают от ограничений, поскольку сейчас почти везде доступна служба доставки.

Решение о запрете может приниматься на уровне субъектов РФ, что позволит учесть местную специфику. Инициатива направлена на борьбу с алкоголизмом и снижение количества ночных инцидентов, связанных с употреблением спиртного.

Ранее сообщалось, что в России призвали продавать алкоголь в бутылках с указанием на них числа смертей, болезней и увольнений из-за привыкания к спиртному. Как считают создатели проекта, это побудит россиян к более осознанному употреблению алкоголя.

