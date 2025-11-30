Нарколог заявил о смертях в рехабах по всей России после ада с пытками детей в центре Хоботовой

В России необходима система подростковой реабилитации, для чего требуется внедрение единых профессиональных стандартов и государственного контроля, заявил нарколог Руслан Исаев, коммутируя дело о пытках в «реабилитационном центре» Анны Хоботовой в подмосковном Дедовске. По его словам, на протяжении последнего десятилетия в стране фиксируются многочисленные случаи насилия в таких учреждениях, включая смерти.

«Острая проблема с центрами реабилитации стоит как минимум 10 последних лет. За эти годы собралось огромное количество случаев насилия вплоть до смертельных исходов по разным регионам страны», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Он отметил, что ключевым условием безопасности должна стать обязательная профильная подготовка всех сотрудников: от психологов до консультантов. Специалист настаивает на необходимости масштабных проверок всех действующих центров и разработки федеральной программы помощи зависимым подросткам, отмечая, что в текущей демографической ситуации каждый ребёнок требует особой защиты.