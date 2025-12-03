«Не надо мешать людям работать»: В Госдуме призвали защитить учителей и врачей от «глупых запросов»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой по сокращению бюрократической нагрузки на учителей и врачей. В беседе с Life.ru он предложил освободить представителей этих профессий от обязанности отвечать на запросы чиновников, если необходимая информация уже доступна в открытых источниках.

Чернышов предложил сократить бюрократическую работу для учителей и медиков. Видео © Life.ru

«Большое количество учителей, врачей погрязли в бюрократической работе, бюрократическая нагрузка высокая. Да, сейчас она уменьшилась по линии образования, но так или иначе в электронных дневниках, где угодно, учителя огромное количество всяких вещей отмечают. Отвечают на всякие запросы. Всё это надо сокращать, и ответы на глупые запросы. <...> Не надо мешать людям работать», — сказал парламентарий.

Вице-спикер подчеркнул, что такие данные, как, например, количество учеников в школе, уже размещены на сайтах образовательной организации и нужно запрашивать необходимую информацию оттуда. Аналогичная схема должна действовать и для работников медицинских учреждений. Чернышов уверен, что подобные меры позволят существенно сократить объём непрофильной работы и дадут специалистам больше времени для выполнения их прямых обязанностей.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил наделить учителей особым правовым статусом, который позволит им применять меры воспитательного воздействия без риска привлечения к ответственности. Он заявил, что школа должна оставаться территорией авторитета педагога, необходимого для коррекции поведения учеников.