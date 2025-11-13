Учителя в России могут получить статус неприкосновенности

Депутат Государственной думы Николай Новичков выступил с инициативой предоставления учителям статуса неприкосновенного лица, позволяющего применять меры воздействия к нарушителям дисциплины без опасения юридических последствий. В эфире радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что школа должна оставаться пространством, где педагоги обладают авторитетом для коррекции поведения учащихся.

«Поэтому в этой части статус учителя, который может сказать ребёнку, который не уважает окружающих, не уважает взрослых, не уважает авторитет, что дорогой ребёнок, веди себя правильно, иначе ты будешь наказан», — отметил парламентарий.

По его мнению, педагог должен иметь законное право наказывать учащихся за неуважительное отношение к взрослым и одноклассникам без риска конфликтов с родителями или обращения в правоохранительные органы. Предоставление такой правовой защиты учителям является ключевым условием восстановления воспитательной функции школы.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление педагогов по аналогии с оскорблением представителей власти. По его словам, главная цель инициативы — предотвратить возникновение конфликтной ситуации.