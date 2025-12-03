Плёнки Миндича
Регион
3 декабря, 11:31

Пашинян назвал причину бедности в Армении

Пашинян: Бедность в Армении держится не из-за безработицы, а из-за нехватки навыков

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ключевая причина бедности в стране связана не с нехваткой рабочих мест, а с отсутствием у людей необходимых профессиональных навыков. Об этом он сказал, выступая в парламенте.

«Причина бедности — не отсутствие рабочих мест. Проблема в отсутствии навыков, которые бы позволили не быть бедными», — подчеркнул премьер.

Пашинян отметил, что преодоление бедности возможно только через труд, однако многим гражданам требуется повышение квалификации. «Есть люди, у которых есть работа, но они продолжают оставаться бедными из-за отсутствия достаточной профессиональной квалификации. Если работа не приносит выгоды, нужно вернуться к образованию», — заявил он.

Справка: ситуация с бедностью в Армении

По официальным данным Статкомитета Армении, уровень бедности в последние годы снижался, но остаётся заметно высоким: по итогам 2023 года он составлял около 24–25% населения, а в отдельных регионах — более 30%. Особенно уязвимыми считаются сельские районы и семьи с тремя и более детьми.

После экономических шоков 2020–2022 годов (карантинные ограничения, война за Карабах, миграционные всплески) в стране выросла занятость — количество рабочих мест увеличилось, однако значительная часть вакансий относится к низкооплачиваемым секторам. Экономисты отмечают дисбаланс: рынок труда развивается быстрее, чем система подготовки кадров, и многие соискатели не имеют квалификации, чтобы претендовать на более высокооплачиваемую работу.

