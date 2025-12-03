Выступающие за Украину группы влияния в США пытаются сорвать усилия по достижению мира с Россией. Об этом пишет журнал The American Conservative.

По данным издания, пока Белый дом старается продвинуть прекращение многолетнего конфликта на Украине, часть американского истеблишмента делает всё возможное, чтобы этому помешать.

«Элита конгресса, элементы «глубинного государства» и их подельники в корпоративных СМИ работают сверхурочно, чтобы остановить попытки Трампа», — отмечает автор материала.

Обозреватель подчёркивает, что президент США выполняет собственные предвыборные обещания, предлагая план урегулирования боевых действий. Однако внутри Вашингтона сохраняется серьёзное сопротивление мирной инициативе.

Накануне Владимир Путин провёл почти пятиичасовые переговоры в Кремле со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Со стороны России на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам Ушакова, разговор был «полезным и конструктивным»: обсуждалась суть американских предложений, но окончательный компромисс пока не найден.