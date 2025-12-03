Игла в «Марсе» могла быть подлогом? Мать и дочь подозревают в обмане ради подарков на Новый год

Полиция рассматривает версию, что мать и её 10-летняя дочь сами подложили швейную иглу в батончик «Марс», чтобы получить подарки и моральную компенсацию к Новому году. Об этом сообщает Mash.

После публикаций в соцсетях калужанку пригласили в УВД: у семьи изъяли шоколадку и другие возможные улики, с ребёнком провели беседу. По данным Mash, следствие считает, что игла могла быть помещена в батончик уже после покупки. Официально расследование продолжается.

Сама калужанка уверяет, что причиной могла стать диверсия в супермаркете — и жалуется, что ей было бы приятно получить «новогодние подарки и компенсацию».

В компании подчёркивают, что игла не могла попасть внутрь батончика на фабрике: линию контроля продукции сопровождают металлодетекторы и видеонаблюдение. «Марс» ожидает результатов своего внутреннего расследования.

Напомним, что сам инцидент произошёл 26 ноября: 10-летняя школьница из Калуги получила шоколадку «Марс» на дне рождения одноклассницы. Разломив батончик, девочка обнаружила внутри швейную иглу размером почти с весь десерт. Так, по крайней мере, звучит версия мамы и дочки.