Игла в «Марсе» могла быть подлогом? Мать и дочь подозревают в обмане ради подарков на Новый год

Mash: Школьницу заподозрили в подлоге иглы в «Марс» ради подарков на Новый год
Полиция рассматривает версию, что мать и её 10-летняя дочь сами подложили швейную иглу в батончик «Марс», чтобы получить подарки и моральную компенсацию к Новому году. Об этом сообщает Mash.
После публикаций в соцсетях калужанку пригласили в УВД: у семьи изъяли шоколадку и другие возможные улики, с ребёнком провели беседу. По данным Mash, следствие считает, что игла могла быть помещена в батончик уже после покупки. Официально расследование продолжается.
Сама калужанка уверяет, что причиной могла стать диверсия в супермаркете — и жалуется, что ей было бы приятно получить «новогодние подарки и компенсацию».
В компании подчёркивают, что игла не могла попасть внутрь батончика на фабрике: линию контроля продукции сопровождают металлодетекторы и видеонаблюдение. «Марс» ожидает результатов своего внутреннего расследования.
Напомним, что сам инцидент произошёл 26 ноября: 10-летняя школьница из Калуги получила шоколадку «Марс» на дне рождения одноклассницы. Разломив батончик, девочка обнаружила внутри швейную иглу размером почти с весь десерт. Так, по крайней мере, звучит версия мамы и дочки.
