3 декабря, 11:48

Путин заявил, что волонтёров со всего мира объединяет желание помогать людям

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что всех добровольцев и волонтёров, независимо от страны, объединяет общее стремление помогать людям. Заявление прозвучало на церемонии вручения международной премии «Мы вместе».

«Всех объединяет в данном случае общее стремление помогать людям. Это такой душевный порыв, который реально людей объединяет», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что это проявление искреннего желания помогать другим является сильным объединяющим фактором, который делает добровольческую работу особенно значимой.

Как волонтёры «серебряного» возраста развивают культуру добрых дел в столице

Напомним, сегодня, 3 декабря, президент России Владимир Путин начал общение с волонтёрами и общественными активистами в рамках Международного форума гражданского участия «Мы вместе». Форум, посвящённый вопросам добровольчества, благотворительности и социального партнёрства, проходит на территории Национального центра «Россия» с 2 по 5 декабря.

