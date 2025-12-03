Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 11:59

«Кровь берёт своё»: Младший сын Нагиева решил идти по стопам отца

Младший сын Нагиева решил идти по стопам отца и стать актёром

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Старший сын Дмитрия Нагиева Кирилл рассказал о карьерных планах своего младшего брата Марка. По словам Кирилла, 16-летний Марк твёрдо решил пойти по стопам отца и стать актёром, несмотря на предостережения семьи. Об этом сообщает StarHit.

«Кровь берёт своё», — отметил Кирилл на премьере сериала «Золотое дно 2».

Он пояснил, что семья пытается отговорить подростка, указывая на сложности актёрской профессии и её финансовую нестабильность, но Марк остаётся непреклонен.

Нагиев поздравил своего внебрачного сына с днём рождения в эфире шоу "Голос"
Нагиев поздравил своего внебрачного сына с днём рождения в эфире шоу "Голос"

Ранее Дмитрий Нагиев впервые официально подтвердил существование своего 16-летнего сына Марка, рассказав, что они часто спорят о кино. Подросток увлекается глубокими шедеврами, а актёр предпочитает «светлые» картины, считая, что уже прошёл этап «тяжёлого» кино.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Нагиев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar