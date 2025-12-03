«Кровь берёт своё»: Младший сын Нагиева решил идти по стопам отца

Старший сын Дмитрия Нагиева Кирилл рассказал о карьерных планах своего младшего брата Марка. По словам Кирилла, 16-летний Марк твёрдо решил пойти по стопам отца и стать актёром, несмотря на предостережения семьи. Об этом сообщает StarHit.

«Кровь берёт своё», — отметил Кирилл на премьере сериала «Золотое дно 2».

Он пояснил, что семья пытается отговорить подростка, указывая на сложности актёрской профессии и её финансовую нестабильность, но Марк остаётся непреклонен.

Ранее Дмитрий Нагиев впервые официально подтвердил существование своего 16-летнего сына Марка, рассказав, что они часто спорят о кино. Подросток увлекается глубокими шедеврами, а актёр предпочитает «светлые» картины, считая, что уже прошёл этап «тяжёлого» кино.