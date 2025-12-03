Российские кинематографисты представят фильм о битве за Часов Яр

В России снимут полнометражный художественный фильм под названием «Вспомнить всех. Битва за Часов Яр», который будет посвящён ключевым событиям специальной военной операции. Режиссёр проекта Олег Лукичев сообщил, что премьера картины запланирована на 23 февраля 2027 года, и представил концепцию на очной защите национальных фильмов в Министерстве культуры РФ.

«Жанр нашего фильма — это военный боевик. В 2025 году 31 июля закончилась самая большая битва, которая длилась на протяжении 16 месяцев, за город Часов Яр. И мы хотели про это снять фильм», — рассказал он.

Лейтмотивом картины станет история командира разведывательно-диверсионной группы, который стремится вернуться на передовую, несмотря на то, что его раны не до конца вылечены. Автором сценария выступил действующий командир ДРГ Евгений Николаев, лично участвовавший во всей операции по освобождению Часова Яра. Персонажи фильма имеют реальных прототипов среди военнослужащих. В главных ролях будут задействованы известные российские актёры, включая Владимира Ильина, Антона Шагина, Алексея Верткова и Юлию Бочарову.

Съёмочный процесс начнётся весной на локациях в Донецкой народной республики, в непосредственной близости от Донецка. Производство ведётся при активной поддержке Минобороны РФ, которое окажет содействие в предоставлении военной техники и консультационной помощи. К работе также привлечены интернациональная бригада «Пятнашка» и центр военно-спортивной подготовки «Воин», чьи инструкторы и курсанты примут участие в массовых сценах.

Ранее сообщалось, что невероятная история выживания российского военнослужащего Алексея Иванова может лечь в основу полнометражного художественного фильма. Его подвиг привлёк внимание кинематографистов, заинтересовавшихся экстремальным сюжетом. Солдат с позывным «Бабка» провёл десять дней в окопе без пищи и воды, оказавшись там вместе с раненым украинским военным.