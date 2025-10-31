В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog
История российского военнослужащего Алексея Иванова (позывной Бабка), который провёл десять дней без еды и воды в одном окопе с раненным украинским солдатом, может стать основой для художественного фильма. Об этом пишет RT.
Первые пять дней российский солдат и украинский военный находились вместе в окопе, пытаясь выжить в экстремальных условиях. Иванов вспоминает, как противник помог ему перевязать рану на спине, однако спасти самого украинца не получилось. С обмороженными ногами Бабка сумел самостоятельно доползти до российских позиций, где ему оказали медицинскую помощь.
За проявленное мужество и стойкость Алексей Иванов был удостоен ордена Мужества, а его невероятная история выживания теперь привлекла внимание кинематографистов.
Напомним, ранее Life.ru рассказывал о том, что российский и украинский солдаты десять дней помогали друг другу выжить в «серой зоне». Чудом оставшийся в живых Алексей потерял 20 килограммов веса, после чего его направили на реабилитацию в один из южных госпиталей.
