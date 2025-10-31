Россия и США
30 октября, 21:48

В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка

История российского военнослужащего Алексея Иванова (позывной Бабка), который провёл десять дней без еды и воды в одном окопе с раненным украинским солдатом, может стать основой для художественного фильма. Об этом пишет RT.

Первые пять дней российский солдат и украинский военный находились вместе в окопе, пытаясь выжить в экстремальных условиях. Иванов вспоминает, как противник помог ему перевязать рану на спине, однако спасти самого украинца не получилось. С обмороженными ногами Бабка сумел самостоятельно доползти до российских позиций, где ему оказали медицинскую помощь.

За проявленное мужество и стойкость Алексей Иванов был удостоен ордена Мужества, а его невероятная история выживания теперь привлекла внимание кинематографистов.

Русский солдат Бабка вспомнил о выживании вместе с бойцом ВСУ
Напомним, ранее Life.ru рассказывал о том, что российский и украинский солдаты десять дней помогали друг другу выжить в «серой зоне». Чудом оставшийся в живых Алексей потерял 20 килограммов веса, после чего его направили на реабилитацию в один из южных госпиталей.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Артём Гапоненко
