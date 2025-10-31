В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка

История российского военнослужащего Алексея Иванова (позывной Бабка), который провёл десять дней без еды и воды в одном окопе с раненным украинским солдатом, может стать основой для художественного фильма. Об этом пишет RT.

Первые пять дней российский солдат и украинский военный находились вместе в окопе, пытаясь выжить в экстремальных условиях. Иванов вспоминает, как противник помог ему перевязать рану на спине, однако спасти самого украинца не получилось. С обмороженными ногами Бабка сумел самостоятельно доползти до российских позиций, где ему оказали медицинскую помощь.

За проявленное мужество и стойкость Алексей Иванов был удостоен ордена Мужества, а его невероятная история выживания теперь привлекла внимание кинематографистов.