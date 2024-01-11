"Заполз в блиндаж, а там — хохол": Русский солдат Бабка вспомнил о выживании с бойцом ВСУ на снеге и дожде
Русский солдат Бабка рассказал, как 10 дней выживал с бойцом ВСУ под Артёмовском
Боец ВС РФ с позывным Бабка (настоящее имя Алексей. — Прим. Лайфа), десять дней выживавший в одном из блиндажей под Артёмовском (Бахмутом) вместе с военнослужащим ВСУ, которого бросили свои, в деталях рассказал о том, как ему удалось продержаться до эвакуации. Эксклюзивное интервью опубликовал Mash.
Боец ВС РФ Бабка дал интервью о том, как 10 дней выживал в блиндаже под Бахмутом. Видео © T.me / Mash
"Заполз в блиндаж, а там — хохол. Видимо, с прошлого штурма остался... Тоже неходящий. Жили мы с ним, пытались выживать. У нас ни воды не было, еда была солёная... Я снегом денёчек питался, денёчек — дождевой водой", — вспоминает Алексей.
Вэсэушнику удалось прожить всего три дня, и всё это время он говорил только на мове. А вот матерился на русском — адресатами "ласковых" речей становились в основном его товарищи из украинской армии, которые не только бросили сослуживца умирать, но ещё и постоянно обстреливали.
Напомним, ранее Лайф рассказывал о том, что украинский и российский солдаты десять дней помогали друг другу выжить в "серой зоне". Однако спасся только Бабка благодаря тому, что не оставил надежды и вопреки всему полз по занесённому снегом лесу, пока не добрался до своих. А в декабре стало известно о том, что чудом оставшийся в живых Алексей потерял 20 килограммов веса и сейчас находится на реабилитации в одном из южных госпиталей.
T.me / Mash