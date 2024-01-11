"Заполз в блиндаж, а там — хохол": Русский солдат Бабка вспомнил о выживании с бойцом ВСУ на снеге и дожде

Боец ВС РФ с позывным Бабка (настоящее имя Алексей. — Прим. Лайфа), десять дней выживавший в одном из блиндажей под Артёмовском (Бахмутом) вместе с военнослужащим ВСУ, которого бросили свои, в деталях рассказал о том, как ему удалось продержаться до эвакуации. Эксклюзивное интервью опубликовал Mash.

Боец ВС РФ Бабка дал интервью о том, как 10 дней выживал в блиндаже под Бахмутом. Видео © T.me / Mash

"Заполз в блиндаж, а там — хохол. Видимо, с прошлого штурма остался... Тоже неходящий. Жили мы с ним, пытались выживать. У нас ни воды не было, еда была солёная... Я снегом денёчек питался, денёчек — дождевой водой", — вспоминает Алексей.