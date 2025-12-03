«Тотальный диктант — 2025» стал победителем премии «Мы вместе»

Победителем премии «Мы вместе» в номинации «Страна возможностей» стал Вячеслав Беляков с просветительским проектом «Тотальный диктант — 2025». Награду ему вручил гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин на церемонии в Национальном центре «Россия».

Второе место заняло «МестоПамяти.РФ» Александры Коновченко, третье — марафон «Добрая Вятка» Дианы Дуниной. Всего в номинацию подали более 5 тысяч заявок. Проект в 2025 году охватил более 11 млн человек, включая ветеранов СВО, и дополнился онлайн-школой, фестивалями и специальными форматами для детей и иностранцев.

«Невероятно счастлив вас сегодня чествовать в этом зале. Вы — те люди, которые действуют, когда другие сомневаются, вы — невероятная сила, которая хранит прошлое, творит настоящее, строит будущее», — похвалил участников Бетин на церемонии вручения премии в Национальном центре «Россия».

Напомним, что в 2025 году диктант впервые провели и на воздушном шаре. До этого его уже писали в самолёте, в космосе, в метро и на теплоходе. Премия «Мы вместе» проводится с 2020 года и стала одним из крупнейших волонтёрских конкурсов в России. В 2025 году она собрала рекордные 52 тысячи заявок из 147 стран — вдвое больше, чем на старте проекта.