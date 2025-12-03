Плёнки Миндича
3 декабря, 13:49

Путин послал Киеву чёткий сигнал после встречи с Уиткоффом, заявил политолог

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына / POOL

После встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом Москва послала Киеву жёсткий сигнал. Политолог Юрий Кот уверен, что заявления Путина о готовности «купировать любые террористические угрозы» означают возможность уничтожения одесских портов, откуда запускаются дроны-камикадзе.

«Если ВСУ не прекратят атаковать русские танкеры, одесские порты будут просто уничтожены», — пояснил эксперт «Царьграду». Он добавил, что Россия готова решить проблему силовым путём, освободив Одессу и установив контроль над Николаевом, Харьковом и Днепропетровском.

Кот также отметил, что Кремль не считает украинскую власть легитимной, поэтому любые соглашения будут формальными, а реальные решения примут только Россия и США. Европа, по его словам, слишком слаба, чтобы серьёзно влиять на процесс.

Российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли массированные удары по объектам на территории нескольких украинских областей. В ходе проведённых ударов основным объектом воздействия была избрана инфраструктура Одесской области, которую поражали ударные БПЛА «Герань». Как пояснили в Минобороны РФ, в этом районе дислоцировались средства, задействованные для эксплуатации беспилотных катеров.

Александра Мышляева
