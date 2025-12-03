Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 12:55

«Какие колдуны, хоббиты, орки?»: Сафронов разоблачил телешоу с экстрасенсами

Иллюзионист Сафронов заявил, что все экстрасенсы на ТВ являются актёрами

Обложка © ТАСС / Алена Бжахова

Обложка © ТАСС / Алена Бжахова

Иллюзионист Сергей Сафронов заявил, что экстрасенсов не существует, а участники популярных телешоу о сверхспособностях — обычные актёры. В этом он удостоверился за время продолжительной карьеры, так и не встретив ни одного настоящего экстрасенса.

«Я изначально знал, что экстрасенсов не существует. Все участники, которые приходили в шоу, это актёры. Мы же живём в 21-м веке, какие колдуны, хоббиты, орки?»,заявил Сафронов в беседе с порталом «Страсти».

Он также рассказал, что на съёмках попросил «экстрасенсов» рассказать о его жизни, но никто не заметил, что у иллюзиониста тогда была вторая стадия рака. При этом Сафронов признал, что шоу было постановочным, и поблагодарил судьбу за этот проект, принёсший ему популярность.

Священник призвал проверить «сильнейшую ведьму Сибири» на пропаганду сатанизма*
Священник призвал проверить «сильнейшую ведьму Сибири» на пропаганду сатанизма*

Вопросы к «магическому чутью» известных российских экстрасенсов возникают не только у Сергея Сафронова. Так ранее победитель одного из сезонов магического шоу лишился многомиллионного состояния — экстрасенс Влад Череватый стал жертвой домработницы, которая за полгода похитила у него 12 миллионов рублей. Женщина систематически выносила из гаража по 50 тысяч рублей, а когда пропажа вскрылась, заявила, что действовала по просьбе недовольных строгостью Череватого родственников. Однако почувствовать этого экстрасенсу заранее не удалось.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar