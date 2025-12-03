«Какие колдуны, хоббиты, орки?»: Сафронов разоблачил телешоу с экстрасенсами

Иллюзионист Сергей Сафронов заявил, что экстрасенсов не существует, а участники популярных телешоу о сверхспособностях — обычные актёры. В этом он удостоверился за время продолжительной карьеры, так и не встретив ни одного настоящего экстрасенса.

«Я изначально знал, что экстрасенсов не существует. Все участники, которые приходили в шоу, это актёры. Мы же живём в 21-м веке, какие колдуны, хоббиты, орки?», — заявил Сафронов в беседе с порталом «Страсти».

Он также рассказал, что на съёмках попросил «экстрасенсов» рассказать о его жизни, но никто не заметил, что у иллюзиониста тогда была вторая стадия рака. При этом Сафронов признал, что шоу было постановочным, и поблагодарил судьбу за этот проект, принёсший ему популярность.

Вопросы к «магическому чутью» известных российских экстрасенсов возникают не только у Сергея Сафронова. Так ранее победитель одного из сезонов магического шоу лишился многомиллионного состояния — экстрасенс Влад Череватый стал жертвой домработницы, которая за полгода похитила у него 12 миллионов рублей. Женщина систематически выносила из гаража по 50 тысяч рублей, а когда пропажа вскрылась, заявила, что действовала по просьбе недовольных строгостью Череватого родственников. Однако почувствовать этого экстрасенсу заранее не удалось.