Госдума отклонила законопроект о повышении целевых отчислений букмекеров

Госдума отклонила в первом чтении инициативу об увеличении целевых отчислений букмекеров на развитие отечественного спорта. Проект закона был внесён депутатами от фракции «Справедливая Россия».

Решающее сопротивление проекту оказал комитет Госдумы по экономической политике. Его представители убеждены, что столь значительное и одномоментное повышение финансовой нагрузки может подорвать инвестиционные планы легальных операторов и создать питательную среду для расширения нерегулируемого «серого» сектора азартных услуг.

Особое внимание в заключении комитета было уделено несоответствию предлагаемых мер ранее утверждённым планам. Эксперты указали на прямой конфликт инициативы с поручением президента, которое предусматривает постепенное, а не одномоментное увеличение целевых отчислений. Напомним, что действующая законодательная схема предполагает рост ставки лишь до 2,25% с 2026 года и до 2,5% с 2028 года, что было закреплено соответствующим законом в июне. При этом нижний порог отчислений в размере 30 миллионов рублей за квартал должен оставаться неизменным.

Правительство также не увидело оснований для поддержки данного законопроекта, полностью разделив позицию и аргументацию профильного парламентского комитета.

Напомним, ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал принятые поправки к налогообложению игорного бизнеса, назвав их непозволительно мягкими. Он заявил, что его партия раньше предлагала удвоить соответствующие налоговые ставки, считая даже первоначальный правительственный проект в 5% недостаточным. По его мнению, уступки властей лоббистам индустрии, ссылающимся на возможные трудности, необоснованны, особенно на фоне стремительного роста выручки букмекеров.