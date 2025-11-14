Миронов раскритиковал полумеры Минфина и предложил повысить налог для букмекеров

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вдвое повысить налоги на игорный бизнес. В беседе с Life.ru он раскритиковал «щедрые» инициативы правительства в отношении букмекеров.

Миронов отметил, что весной его фракция уже внесла законопроект, который удваивал налоги по каждому направлению игорного бизнеса. Однако, когда в проекте бюджета появился налог в размере 5% от принятых ставок, парламентарий назвал такую меру «полумерой».

Однако чиновники испугались даже своих весьма скромных требований. Ко второму чтению Минфин предложил брать налог с разницы между ставками и выигрышами. Букмекеры разжалобили чиновников тем, что высокие ставки задушат их бизнес и не позволят спонсировать спорт. Неужели всё так страшно? Сергей Миронов Председатель партии «Справедливая Россия — За правду»

Парламентарий подчеркнул, что в 2024 году крупнейшие российские букмекеры увеличили суммарную выручку почти на 43%, до 1,7 трлн рублей, а обязательные отчисления на спорт составляют лишь 2% от этой суммы и вырастут всего на 0,25% в следующем году.

«В такой ситуации и наш вариант налогообложения не доставит серьёзных проблем игорному бизнесу. Теперь же бюджет получит на 50 миллиардов рублей меньше, чем в первоначальном варианте Минфина. Удивительно, как чутко прислушивается правительство к тем, кто делает деньги из воздуха, кто провоцирует игроманию, болезнь, которая ломает судьбы людей, их близких, и не лечится полностью. Мы будем голосовать против этой поправки!» – заключил лидер СРЗП.

Ранее Life.ru писал, что Минфин отказался поддержать налог на сверхприбыль для банков. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил, что ведомство действует в унисон с Центробанком и разделяет его позицию.