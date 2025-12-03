Обед по расписанию: Рэпера Macan сняли на видео в армейской столовой

Телеканал «Рен ТВ» поделился новыми снимками и видео с рэпером Macan (Андреем Косолаповым), который приступил к срочной службе в армии. На кадрах — музыкант осваивается в новой для себя обстановке.

Ранее стало известно, что рэпер Macan 28 ноября отправится на срочную службу в армию. Он опроверг распространявшиеся в СМИ слухи о своём отъезде за границу, в частности, в Испанию. Музыкант заявил, что никогда не покидал страну и не пытался скрыться от призыва.