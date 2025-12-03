Плёнки Миндича
Регион
3 декабря, 12:48

Обед по расписанию: Рэпера Macan сняли на видео в армейской столовой

Рэпера Macan сняли на видео во время обеда в армейской столовой

Обложка © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Телеканал «Рен ТВ» поделился новыми снимками и видео с рэпером Macan (Андреем Косолаповым), который приступил к срочной службе в армии. На кадрах — музыкант осваивается в новой для себя обстановке.

Обедающий в армейской столовой рэпер Macan попал на видео. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

В Сети появились кадры, на которых Macan запечатлён в армейской столовой во время обеда. Напомним, рэпер проходит службу в одном из подразделений Росгвардии в Подмосковье, где ему предстоит выполнять задачи по обеспечению общественного порядка на территории Москвы и Московской области.
«Правильный пример подаёт»: Мизулина оценила рэпера Macan в военной форме
Ранее стало известно, что рэпер Macan 28 ноября отправится на срочную службу в армию. Он опроверг распространявшиеся в СМИ слухи о своём отъезде за границу, в частности, в Испанию. Музыкант заявил, что никогда не покидал страну и не пытался скрыться от призыва.

