28 ноября, 14:57

«Правильный пример подаёт»: Мизулина оценила рэпера Macan в военной форме

Обложка © Telegram/ Росгвардия

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оценила первые фотографии рэпера Macan в военной форме. Она заявила, что исполнитель подаёт правильный пример своим фанатам.

«Рэпер Macan сегодня отправился проходить военную службу в армии. Он будет служить в одном из подразделений Росгвардии. Правильный пример подаёт», написала Мизулина в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что рэпер Macan 28 ноября отправится на срочную службу в армию. Он опроверг распространявшиеся в СМИ слухи о своём отъезде за границу, в частности, в Испанию. Музыкант заявил, что никогда не покидал страну и не пытался скрыться от призыва. Известно, что артист будет служить в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского.

