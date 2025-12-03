Затянуло на дно: Продюсер назвал причину маргинального образа жизни умершей жены Ефремова

Причиной маргинального образа жизни актрисы Ксении Качалиной и бывшей супруги Михаила Ефремова, вероятно, стало трудное переживание потери общественного статуса и внимания. Об этом Life.ru рассказал продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что утрата публичной привлекательности, как это произошло с Ксенией после развода с Ефремовым, может сильно повлиять на людей, которые ценят себя через внешние достижения и признание.

Многие из них начинают сомневаться в себе, теряют уверенность — и это зачастую приводит к опусканию рук, к депрессии или внутреннему саморазрушению. Возможно, именно такая ситуация и случилась с Ксенией.

Напомним, актриса Ксения Качалина, известная по фильмам «Нелюбовь» и «Три сестры», скончалась в возрасте 54 лет. Она была четвёртой супругой Михаила Ефремова. До этого Качалина четыре года состояла в отношениях с Иваном Охлобыстиным. Известно, что в последнее время она злоупотребляла алкоголем. К слову, в начале года ушла из жизни третья жена Ефремова — Евгения Добровольская. Она скончалась 10 января в возрасте 60 лет после тяжёлой болезни.