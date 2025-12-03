Кремль отказался считать вбросом слова Рубио о ключевом пункте спора в плане по Украине

Заявления государственного секретаря США Марко Рубио о ходе переговоров по украинскому урегулированию не следует считать «вбросом». Такое уточнение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время брифинга.

Песков подчеркнул, что высказывания столь высокопоставленного лица необходимо расценивать именно как официальную позицию. Он также отметил, что российская сторона считает наиболее продуктивным ведение таких переговоров в закрытом формате. При этом партнёры из США, судя по всему, придерживаются аналогичного подхода к ведению диалога.

«Мы исходим из того, что в данном случае лучше, чтобы эти переговоры велись в тишине. Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа», — ответил Песков.

Напомним, что Марко Рубио обозначил ключевой, по его мнению, пункт разногласий в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Основным предметом спора являются 20% территории Донбасса, которые в настоящее время остаются под контролем Киева. Рубио подчеркнул, что завершение конфликта невозможно без прямых контактов с Россией. Он констатировал, что США приблизились к достижению этого результата, но пока ещё «недостаточно близко».