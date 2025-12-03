Газета Bild оценила освобождение Красноармейска российскими войсками как очередное болезненное поражение для Украины, показывающее неспособность ВСУ остановить продвижение противника. Об этом написал обозреватель издания Юлиан Рёпке.

«Для Украины потеря объявленного в своё время крепостью города средней величины представляет собой очередное болезненное поражение в пропагандистской войне против России. Оно доказывает, что украинская армия сейчас не в состоянии остановить продвижение России, но может его лишь замедлять», — говорится в материале.

Автор статьи отметил, что освобождение Красноармейска может стать отправной точкой для продвижения российских войск в направлении Днепропетровской области. По его мнению, захват города также позволяет РФ перекрыть логистические пути ВСУ к соседнему Димитрову (украинское название — Мирноград), который в ближайшее время может полностью перейти под контроль российских сил. Рёпке подчеркнул, что события демонстрируют ограниченные возможности украинской армии в сдерживании наступления противника и могут усилить давление на ВСУ в соседних регионах.

Ранее сообщалось, что около тысячи украинских военных в Мирнограде оказались в полном окружении и не могут получить снабжение. Бойцы требовали либо вывести их из города, либо восстановить логистику, иначе защитники останутся в критическом положении. Доставка даже продовольствия стала проблемой, а снабжение осуществляется лишь с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.