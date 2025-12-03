Немецкая газета Bild предрекла ВСУ неспособность остановить наступление ВС РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Газета Bild оценила освобождение Красноармейска российскими войсками как очередное болезненное поражение для Украины, показывающее неспособность ВСУ остановить продвижение противника. Об этом написал обозреватель издания Юлиан Рёпке.
«Для Украины потеря объявленного в своё время крепостью города средней величины представляет собой очередное болезненное поражение в пропагандистской войне против России. Оно доказывает, что украинская армия сейчас не в состоянии остановить продвижение России, но может его лишь замедлять», — говорится в материале.
Автор статьи отметил, что освобождение Красноармейска может стать отправной точкой для продвижения российских войск в направлении Днепропетровской области. По его мнению, захват города также позволяет РФ перекрыть логистические пути ВСУ к соседнему Димитрову (украинское название — Мирноград), который в ближайшее время может полностью перейти под контроль российских сил. Рёпке подчеркнул, что события демонстрируют ограниченные возможности украинской армии в сдерживании наступления противника и могут усилить давление на ВСУ в соседних регионах.
Ранее сообщалось, что около тысячи украинских военных в Мирнограде оказались в полном окружении и не могут получить снабжение. Бойцы требовали либо вывести их из города, либо восстановить логистику, иначе защитники останутся в критическом положении. Доставка даже продовольствия стала проблемой, а снабжение осуществляется лишь с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.
