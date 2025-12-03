Путин по приглашению Бердымухамедова посетит Туркменистан

В субботу, 13 декабря, президент России Владимир Путин по приглашению туркменистанского лидера Сердара Бердымухамедова посетит Туркменистан, чтобы участвовать в форуме Международного года мира и доверия. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге.

«Планируется 13 декабря участие нашего президента в Туркменистане в форуме Международного года мира и доверия. Этот визит посвящен 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана», — отметил Ушаков.

Помощник главы государства добавил, что туркменский лидер попросил Путина обязательно приехать на мероприятие. Форум приурочен к Международному году мира и доверия и станет частью мероприятий по празднованию тридцатилетия нейтралитета Туркменистана. Российский лидер примет участие в дискуссиях и встречах с зарубежными коллегами в рамках форума, который направлен на укрепление международного сотрудничества и доверия между странами.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приезжал в Москву для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. В рамках визита он присутствовал на Параде Победы на Красной площади. Отмечалось, что Бердымухамедов уже не впервые был зрителем торжественного шествия: в 2024 году он также принимал участие в праздновании в качестве почётного гостя.