Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 13:15

Путин по приглашению Бердымухамедова посетит Туркменистан

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В субботу, 13 декабря, президент России Владимир Путин по приглашению туркменистанского лидера Сердара Бердымухамедова посетит Туркменистан, чтобы участвовать в форуме Международного года мира и доверия. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге.

«Планируется 13 декабря участие нашего президента в Туркменистане в форуме Международного года мира и доверия. Этот визит посвящен 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана», — отметил Ушаков.

Помощник главы государства добавил, что туркменский лидер попросил Путина обязательно приехать на мероприятие. Форум приурочен к Международному году мира и доверия и станет частью мероприятий по празднованию тридцатилетия нейтралитета Туркменистана. Российский лидер примет участие в дискуссиях и встречах с зарубежными коллегами в рамках форума, который направлен на укрепление международного сотрудничества и доверия между странами.

Путин поздравил Бердымухамедова с 34-й годовщиной независимости Туркмении
Путин поздравил Бердымухамедова с 34-й годовщиной независимости Туркмении

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приезжал в Москву для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. В рамках визита он присутствовал на Параде Победы на Красной площади. Отмечалось, что Бердымухамедов уже не впервые был зрителем торжественного шествия: в 2024 году он также принимал участие в праздновании в качестве почётного гостя.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar