Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву для празднования Дня Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщают РИА «Новости».

В рамках визита Бердымухамедов посетит Парад Победы на Красной площади. Политик не впервые станет зрителем торжественного шествия: в 2024 году он тоже принимал участие в праздничных событиях в качестве почётного гостя.