Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву для празднования Дня Победы
Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщают РИА «Новости».
В рамках визита Бердымухамедов посетит Парад Победы на Красной площади. Политик не впервые станет зрителем торжественного шествия: в 2024 году он тоже принимал участие в праздничных событиях в качестве почётного гостя.
А днём ранее в Москву прибыл и премьер Словакии Роберт Фицо, который опоздал на часть мероприятий по вине Прибалтики. В столице России он встретился с президентом Сербии Александром Вучичем — политики записали трогательное видео.