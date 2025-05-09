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9 мая, 05:11

Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву для празднования Дня Победы

Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщают РИА «Новости».

В рамках визита Бердымухамедов посетит Парад Победы на Красной площади. Политик не впервые станет зрителем торжественного шествия: в 2024 году он тоже принимал участие в праздничных событиях в качестве почётного гостя.

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А днём ранее в Москву прибыл и премьер Словакии Роберт Фицо, который опоздал на часть мероприятий по вине Прибалтики. В столице России он встретился с президентом Сербии Александром Вучичем — политики записали трогательное видео.

Андрей Васильев
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