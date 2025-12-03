Врач призвала россиян заменить в авто «химозные» ароматические ёлочки на корицу

3 декабря — День корицы. Эту пряность любят добавлять в выпечку и напитки, однако есть ещё масса способов её применить во благо для здоровья — от жаропонижающего средства до... ароматизатора в авто. О прелестях корицы Life.ru рассказала врач-терапевт Кристина Радина.

По словам медика, ароматерапия с маслом корицы может помочь справиться с тошнотой, с мигренями, с головокружениями. Также у масла есть антимикробные свойства, оно может улучшать кровообращение мягких тканей, мышц и даже обладать жаропонижающим действием. А ещё палочку корицы можно повесить в автомобиль как ароматизатор вместо надоевших и опасных для здоровья «ёлочек». Можно также использовать в салоне машины разведённое эфирное масло корицы.

Это будет отличная замена химическим ароматизаторам, которые вы можете купить для автомобиля в любом магазине. Применение масла корицы способствует улучшению настроения, человек выходит из состояния подавленности, астении, хронической усталости. Корица немножечко снимает напряжение. Вместе с тем нужно понимать, что даже корица в форме палочки или в форме масла является достаточно сильным аллергеном, поэтому нужно убедиться, что на этот продукт у вас нет аллергической реакции. Кристина Радина Врач-терапевт

В целом, если у вас есть аллергии, лучше отказаться от химических ароматизаторов в машину, особенно в период бронхитов, простуд, когда организм более чувствителен ко всем запахам.