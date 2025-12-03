В 45-м тоже устали: Картаполов рассказал о моральном настрое солдат в зоне СВО

Нынешний год завершается предчувствием победы на СВО, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Несмотря на усталость, поставленные задачи на фронте надо выполнять, все военнослужащие это прекрасно понимают.

Картаполов заявил, что чувствует приближающуюся победу. Видео © Life.ru

«Во второй половине 1944-го года и первой половине 45-го тоже многие устали. Эта усталость компенсируется близостью победы. Сегодня мы эту близость победы ощущаем как никогда», — заявил Картаполов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал бойцов СВО примером настоящих героев для всей России. Глава государства поблагодарил волонтёров за поддержку участников СВО и отметил, что добровольцы привлекают к своей работе самих бойцов.