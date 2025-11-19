Картаполов: Киеву нечего предложить Западу, кроме войны с мирными жителями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Вчерашний обстрел Воронежа украинскими ВС свидетельствует о том, что кроме войны с мирными жителями Киеву больше нечего предложить своим западным партнёрам. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов — об обстреле Воронежа из ATACMS. Видео © Life.ru
«Ситуация на фронте [для ВСУ] аховая. Они везде терпят поражение. Заканчивается купянская эпопея, близится конец покровской кампании. Они пытаются своим западным кураторам хоть как-то показать, что они ещё что-то могут», — сказал депутат.
Однако украинские власти ничего не могут, кроме как воевать с мирными жителями и отлавливать условных «добровольцев» на улицах обезлюдевших украинских городов, указал собеседник Life.ru.
«Это говорит о том, что нам надо побыстрее разгромить эту банду и выполнить задачи специальной военной операции», — заключил Картаполов.
Напомним, накануне ВСУ впервые с января обстреляли территорию России ракетами ATACMS. По Воронежской области было выпущено четыре снаряда, но системы противовоздушной обороны смогли сбить их все. В ответ ВС РФ нанесли удар «Искандером» по Харьковской области, где находились пусковые установки. Военные эксперты полагают, что координацию ударов украинской армии взяли на себя спецы из США.
