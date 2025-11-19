Вчерашний обстрел Воронежа украинскими ВС свидетельствует о том, что кроме войны с мирными жителями Киеву больше нечего предложить своим западным партнёрам. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов — об обстреле Воронежа из ATACMS. Видео © Life.ru

«Ситуация на фронте [для ВСУ] аховая. Они везде терпят поражение. Заканчивается купянская эпопея, близится конец покровской кампании. Они пытаются своим западным кураторам хоть как-то показать, что они ещё что-то могут», — сказал депутат.

Однако украинские власти ничего не могут, кроме как воевать с мирными жителями и отлавливать условных «добровольцев» на улицах обезлюдевших украинских городов, указал собеседник Life.ru.

«Это говорит о том, что нам надо побыстрее разгромить эту банду и выполнить задачи специальной военной операции», — заключил Картаполов.