Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 14:49

Картаполов: Киеву нечего предложить Западу, кроме войны с мирными жителями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Вчерашний обстрел Воронежа украинскими ВС свидетельствует о том, что кроме войны с мирными жителями Киеву больше нечего предложить своим западным партнёрам. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов — об обстреле Воронежа из ATACMS. Видео © Life.ru

«Ситуация на фронте [для ВСУ] аховая. Они везде терпят поражение. Заканчивается купянская эпопея, близится конец покровской кампании. Они пытаются своим западным кураторам хоть как-то показать, что они ещё что-то могут», — сказал депутат.

Однако украинские власти ничего не могут, кроме как воевать с мирными жителями и отлавливать условных «добровольцев» на улицах обезлюдевших украинских городов, указал собеседник Life.ru.

«Это говорит о том, что нам надо побыстрее разгромить эту банду и выполнить задачи специальной военной операции», — заключил Картаполов.

«Отморозки»: Эксперт призвал власти США обратить внимание на удар ATACMS по Воронежу
«Отморозки»: Эксперт призвал власти США обратить внимание на удар ATACMS по Воронежу

Напомним, накануне ВСУ впервые с января обстреляли территорию России ракетами ATACMS. По Воронежской области было выпущено четыре снаряда, но системы противовоздушной обороны смогли сбить их все. В ответ ВС РФ нанесли удар «Искандером» по Харьковской области, где находились пусковые установки. Военные эксперты полагают, что координацию ударов украинской армии взяли на себя спецы из США.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar