В роддомах Подмосковья «декабрят» нарядили в новогодние колпачки и костюмы

В подмосковных перинатальных центрах стартовала трогательная новогодняя акция — детей, родившихся в декабре, вручают родителям одетыми в праздничные костюмы. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

«Мы наряжаем наших «декабрят» в праздничные колпаки и конверты. Каждой маме предлагаем выбрать: одеть ребёнка в его одежду или «упаковать» как маленький зимний подарочек», — рассказали в Московском областном перинатальном центре в Балашихе.





Уже в первые дни месяца десятки малышей получили свои первые новогодние наряды. Акция продлится до 31 декабря и охватит сотни новорождённых по всему региону. Медики отмечают, что таким образом создаётся особая праздничная атмосфера для семей, которые долго ждали появления малыша на свет.

