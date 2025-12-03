Плёнки Миндича
3 декабря, 13:33

В роддомах Подмосковья «декабрят» нарядили в новогодние колпачки и костюмы

Обложка © Пресс-служба Московского областного перинатального центра

В подмосковных перинатальных центрах стартовала трогательная новогодняя акция — детей, родившихся в декабре, вручают родителям одетыми в праздничные костюмы. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

«Мы наряжаем наших «декабрят» в праздничные колпаки и конверты. Каждой маме предлагаем выбрать: одеть ребёнка в его одежду или «упаковать» как маленький зимний подарочек», — рассказали в Московском областном перинатальном центре в Балашихе.

  • Младенцы, рождённые в декабре. Фото © Пресс-служба Московского областного перинатального центра
    Младенцы, рождённые в декабре. Фото © Пресс-служба Московского областного перинатального центра
  • Младенцы, рождённые в декабре. Фото © Пресс-служба Московского областного перинатального центра
    Младенцы, рождённые в декабре. Фото © Пресс-служба Московского областного перинатального центра

Младенцы, рождённые в декабре. Фото © Пресс-служба Московского областного перинатального центра

Уже в первые дни месяца десятки малышей получили свои первые новогодние наряды. Акция продлится до 31 декабря и охватит сотни новорождённых по всему региону. Медики отмечают, что таким образом создаётся особая праздничная атмосфера для семей, которые долго ждали появления малыша на свет.

Ранее сообщалось, что создание регистра беременных позволит врачам и Минздраву получать важные статистические данные для улучшения системы здравоохранения. Новая мера даст возможность точнее анализировать демографические тенденции, уровень материнской и младенческой смертности, а также учитывать региональные особенности ведения беременности.

