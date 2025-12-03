Москвичка забеременела, проходив больше недели с использованным презервативом внутри
В Москве женщина забеременела после того, как презерватив остался внутри неё после полового акта. Об этом сообщает SHOT.
Как передаёт Telegram-канал, женщина пожаловалась на боли внизу живота и ухудшение самочувствия. Врачи обнаружили у неё внутри контрацептив. Сообщается, что за девять дней до этого у москвички был половой контакт.
Наличие инородного тела спровоцировало развитие инфекции, что, в свою очередь, привело к нарушению менструального цикла. Последующие диагностические исследования подтвердили беременность пациентки.
А ранее главный гинеколог России призвала всех мужчин сдавать сперму на анализ. Лейла Адамян отметила, что у женщин решить гинекологическую проблему проще, так как она всегда диагностируется на ранней стадии благодаря таким видимым факторам, как менструация и овуляция. А вот мужчина может не подозревать о развивающейся болезни.
