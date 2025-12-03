Плёнки Миндича
Регион
3 декабря, 13:43

Москвичка забеременела, проходив больше недели с использованным презервативом внутри

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

В Москве женщина забеременела после того, как презерватив остался внутри неё после полового акта. Об этом сообщает SHOT.

Как передаёт Telegram-канал, женщина пожаловалась на боли внизу живота и ухудшение самочувствия. Врачи обнаружили у неё внутри контрацептив. Сообщается, что за девять дней до этого у москвички был половой контакт.

Наличие инородного тела спровоцировало развитие инфекции, что, в свою очередь, привело к нарушению менструального цикла. Последующие диагностические исследования подтвердили беременность пациентки.

В Госдуме оценили, нужен ли в России налог на презервативы, как в Китае

А ранее главный гинеколог России призвала всех мужчин сдавать сперму на анализ. Лейла Адамян отметила, что у женщин решить гинекологическую проблему проще, так как она всегда диагностируется на ранней стадии благодаря таким видимым факторам, как менструация и овуляция. А вот мужчина может не подозревать о развивающейся болезни.

