Москвичка забеременела, проходив больше недели с использованным презервативом внутри

В Москве женщина забеременела после того, как презерватив остался внутри неё после полового акта. Об этом сообщает SHOT.

Как передаёт Telegram-канал, женщина пожаловалась на боли внизу живота и ухудшение самочувствия. Врачи обнаружили у неё внутри контрацептив. Сообщается, что за девять дней до этого у москвички был половой контакт.

Наличие инородного тела спровоцировало развитие инфекции, что, в свою очередь, привело к нарушению менструального цикла. Последующие диагностические исследования подтвердили беременность пациентки.

А ранее главный гинеколог России призвала всех мужчин сдавать сперму на анализ. Лейла Адамян отметила, что у женщин решить гинекологическую проблему проще, так как она всегда диагностируется на ранней стадии благодаря таким видимым факторам, как менструация и овуляция. А вот мужчина может не подозревать о развивающейся болезни.