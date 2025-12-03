Священник поддержал заявление Сафронова о «несуществующих экстрасенсах»

Настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области Владислав Береговой высказался по поводу признания Сергея Сафронова об отсутствии экстрасенсов. Представитель РПЦ поделился своим мнением в Telegram-канале, комментируя громкое заявление шоумена, который долгое время был частью «Битвы экстрасенсов» и видел её изнутри.

«От себя добавлю, что продюсеры шоу манипулируют не только зрителями, но и участниками шоу, создавая особую психологическую атмосферу и расставляя подсказки так, что сами «экстрасенсы» начинают верить в свою сверхъестественную силу», — написал он.

Священник отметил, что такие проекты создают у людей ложное впечатление о наличии сверхъестественных явлений, из-за чего доверчивые зрители подвергаются психологическому воздействию или прямому обману. Он также посоветовал посмотреть документальный фильм Бориса Соболева «Идущие к чёрту», в котором подробно раскрываются методы манипуляции, применяемые в псевдоэзотерических кругах.

Ранее Сергей Сафронов неожиданно заявил, что за 15 лет работы на проекте не встретил ни одного человека с реальными способностями. По его словам, участники шоу не смогли заметить даже его онкологию, когда заболевание уже перешло во вторую стадию. Он также признал постановочный характер проекта и то, что многие сцены приходилось «играть».