Продвижение российских войск и «подвиг российского солдата» стали причиной того, что Запад начал более трезво и адекватно оценивать возможные пути мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве.

По его словам, именно успехи российской армии заставили зарубежных партнеров корректировать свою позицию и отходить от прежних иллюзий. Ушаков подчеркнул, что изменения в подходах заметны не только в США, где сейчас формируется обновленная линия Белого дома по инициативе Дональда Трампа.

«Наши российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мира со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что американская сторона, следуя политической установке президента Трампа, демонстрирует стремление содействовать дипломатическому урегулированию конфликта.