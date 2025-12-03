ЕК приняла план изъятия российских активов для финансирования Украины

Коллегия Еврокомиссии одобрила предложения о «потенциальном репарационном кредите» для Украины, что подразумевает изъятие замороженных российских активов. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы обсуждали и затем приняли предложения о возможном репарационном кредите. По оценкам МВФ, Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Это необходимо для поддержания работы государства и гражданских ведомств, а также для продолжения сопротивления на поле боя», — отметила фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, средства будут направлены на обеспечение функционирования государственных и гражданских служб Украины, а также на военные нужды страны. Одобренный коллегией план предусматривает использование замороженных российских активов для финансирования заявленных потребностей Киева в 2026–2027 годах.

Ранее Европейская комиссия подготовила план предоставления Украине кредита до 165 млрд евро, обеспеченного замороженными активами России. Согласно предложению, основная часть средств — 140 млрд евро — должна поступить из российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, а оставшиеся 25 млрд планировалось привлечь со счетов в частных европейских банках.