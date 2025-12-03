Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 14:00

ЕК приняла план изъятия российских активов для финансирования Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Коллегия Еврокомиссии одобрила предложения о «потенциальном репарационном кредите» для Украины, что подразумевает изъятие замороженных российских активов. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы обсуждали и затем приняли предложения о возможном репарационном кредите. По оценкам МВФ, Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Это необходимо для поддержания работы государства и гражданских ведомств, а также для продолжения сопротивления на поле боя», — отметила фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, средства будут направлены на обеспечение функционирования государственных и гражданских служб Украины, а также на военные нужды страны. Одобренный коллегией план предусматривает использование замороженных российских активов для финансирования заявленных потребностей Киева в 2026–2027 годах.

Глава Еврокомиссии заявила о неизменном «менталитете России», говоря об Украине
Глава Еврокомиссии заявила о неизменном «менталитете России», говоря об Украине

Ранее Европейская комиссия подготовила план предоставления Украине кредита до 165 млрд евро, обеспеченного замороженными активами России. Согласно предложению, основная часть средств — 140 млрд евро — должна поступить из российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, а оставшиеся 25 млрд планировалось привлечь со счетов в частных европейских банках.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Украина
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar